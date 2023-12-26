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Türkiye, sağlık turizmi alanında büyük bir atılım yaşamaya devam ediyor. Özellikle pandemi sonrası yaşanan sağlık turizmi patlaması, sağlık turizmi teşvikleri ve ilgili bakanlıkların destekleri sayesinde, ülkemiz sağlık sektöründe büyük gelişmelere imza atıldı.İSTANBUL (İGFA) - Sağlık turizmi sektöründeki gelişmeleri değerlendiren Op. Dr. Mehmet Bekir Şen, özellikle obezite cerrahisi, saç ekimi, diş ve estetik alanında yoğun bir ilginin olduğunu vurguladı.

Kadın estetiği, diş hekimliği ve kanser cerrahilerinin de sağlık turizminde önemli bir yer tuttuğunu ifade eden Şen, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine dayanarak ortaya çıkan sonuçları da paylaştı. Yurt dışında yaşayan vatandaşların yanı sıra tıbbi nedenlerle Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısının her geçen yıl arttığını, 2022 yılında bu sayı 1,4 milyonken 2023 yılının sonunda 2 milyonu aşmasının beklendiğini belirtti.

Şen açıklamasında, özellikle başlatılan Sağlık Turizmi Teşvikleri'nin etkisiyle acentalarımızın desteklenmesiyle Ocak-Mart 2023 döneminde ülkemize sağlık ve tıbbi nedenlerle gelen ziyaretçi sayısı, 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 37,5 artarak 474 bin 114'e yükseldiğini belirtirken, bu büyük artışın Türkiye'nin sağlık turizmindeki önemini bir kez daha gözler önüne serdiğini kaydetti.



Geleceğe yönelik beklentilerini de paylaşan Şen, sağlık turizmindeki bu yükselişin önümüzdeki yıllarda da artarak devam etmesini beklediklerini "Bu yıl sonuna kadar sağlık turisti sayısının 2 milyona ulaşması bekleniyor. 2024 yılında da bu yıla göre rekor bir büyüme beklentisi hâkim. Bu hızlı büyüme, Türkiye'nin sağlık sektörünün ve hekimlerimizin kalitesi, uygun fiyatlar sunabilme , ülkemizin bir turizm cenneti olması ve kültürel çeşitliliği ile yakından ilişkilendiriliyor” diye konuştu.

Şen, "Bu rakamlar çok önemli. Ayrıca muayenehaneler ve poliklinikler için yıllık üst limit 480 bin TL olarak belirlendi. Bu devlet teşvikleri sağlık alanında firmaların daha cesur yatırımlar yaparak büyük atılımlar atmasını ve ülkemizin dünya üzerinde sağlık turizminde üst sıralara yerleşmesini sağladı" dedi.