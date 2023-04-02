Son beş yılda 3 milyon 632 bin 423 kişi sağlık turizmi kapsamında hizmet almak üzere Türkiye’ye geldi. Sağlık turizminin son beş yıllık cirosu ise 7 milyar 93 milyon 591 bin dolar olarak açıklandı. Bunda en büyük payın Ticaret Bakanlığı tarafından sektöre verilen teşviklerin olduğu belirtildi.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı tarafından sağlık turizmine yönelik verilen reklam ve tanıtım desteğinde üst limit 12 milyon TL olarak açıklandı. Buna göre Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi'ne sahip sağlık tesisleri ve seyahat acenteleri 12 milyon TL’ye kadar reklam, tanıtım ve pazarlama desteği alabilecek.

SAĞLIK TURİZMİ TEŞVİKLERİ AÇIKLANDI! ÜST LİMİT 12 MİLYON TL

Türkiye’nin küresel sağlık turizmi pazarından yüksek pay alması için Ticaret Bakanlığı, sağlık turizmi yapan hastane, klinik, muayenehane ve seyahat acentelerini yurt dışından hasta getirmeleri için teşvik paketleri sunuyor. Bunlardan en önemlisi de 12 milyon TL’ye kadar verilen reklam, tanıtım ve pazarlama desteği olarak öne çıkıyor.

Sağlık turizmi sektörüne reklam ve tanıtım hizmet veren Kan Ajans Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Üstünel, verilen teşvik rakamlarına dikkat çekti.

12 milyon TL’ye kadar teşvikten faydalanıldığını belirten Üstünel, “Sağlık kuruluşları ve sağlık turizmi aracı kuruluşlarının yani seyahat acentelerinin yurtdışına yönelik reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri, en fazla 5 yıl boyunca yüzde 60 oranında ve yıllık en fazla 12 milyon TL’ye kadar destekleniyor. Muayenehane ve polikliniklerde ise bu rakam bir yıl için 4 milyon 800 bin TL’ye kadar veriliyor. Bu destekler sayesinde ülkemiz yılda yaklaşık 2 milyar dolar civarında gelir elde etmektedir. 2022 yılında 1 milyon 258 bin yabancı hasta ülkemizde tedavi olmuş ve buradan 1 milyar 926 milyon dolar gelir elde edilmiştir" dedi.

Ajans olarak birçok hastane ve kliniğe hizmet verdiklerini anlatan Üstünel, “Sağlık turizmi teşviklerinden faydalanan kuruluşlara ajans olarak hizmet vermekteyiz. Yurt dışından hasta getirmelerinde reklam ve tanıtım çalışmalarında edindiğimiz deneyimlerle birlikte başarılı sonuçlar almaktayız” dedi.

3,5 MİLYONU AŞKIN KİŞİ SAĞLIK İÇİN TÜRKİYE'YE GELDİ

Son 5 yılda 3 milyon 632 bin 423 kişi sağlık turizmi kapsamında hizmet almak üzere Türkiye’ye geldiğine vurgu yapılan bakanlık verilerine göre, sağlık turizminin son 5 yıllık cirosu ise 7 milyar 93 milyon 591 bin dolar olarak açıklandı.

Yıllara göre sağlık turizmi kapsamında ülkemize gelen turist sayısı ve sağlık hizmeti için ödedikleri rakamlar şöyle: