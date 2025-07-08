Kayseri OSB’ye ait taşınmazlar, sağlık yatırımlarında kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü’ne tahsis edildi. Protokol, Vali Gökmen Çiçek'in katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda imzalandı.Habibullah EFENDİGİL / KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na ait taşınmazların, sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü’ne tahsis edilmesine ilişkin protokol, Valilik Toplantı Salonu’nda düzenlenen törenle imzalandı.

Protokol imza törenine Kayseri Valisi Sayın Gökmen Çiçek, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan ve Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. İsmail Altıntop katıldı.

Vali Gökmen Çiçek, törende yaptığı konuşmada, sanayicilerin şehrin sadece ekonomik kalkınmasına değil, sosyal ve sağlık altyapısına da katkı sunmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Protokol ile tahsis edilen alanların, sağlık hizmetlerinin daha etkin sunulması noktasında önemli bir adım olduğunu vurgulayan Çiçek, emeği geçenlere teşekkür etti.

OSB Başkanı Mehmet Yalçın ise, sanayici kimliklerinin yanında toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini ifade ederek, "Kayseri’nin sağlık altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak adına bu protokolden gurur duyuyoruz" dedi.

Protokol kapsamında, Kayseri OSB’ye ait belirlenen taşınmazlar, İl Sağlık Müdürlüğü’nün hizmetine sunulacak.

Tahsis edilen alanlarda hangi sağlık yatırımlarının yapılacağı ise önümüzdeki süreçte netleşecek.