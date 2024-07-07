Birlik ve Dayanışma Sendikası, Konya Şehir Hastanesi’nde görev yapan Dr. Ekrem Karakaya’nın vefatının 2. yılında sağlıkta şiddetin artık son bulması için açıklamada bulundu.İSTANBUL (İGFA) - Birlik ve Dayanışma Sendikası, Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya’nın, 6 Temmuz 2022’de Konya Şehir Hastanesinde, mesleğini icra ederken silahlı saldırı ile öldürülmesinin 2.yılında, meslektaşları ve sağlıkta şiddete maruz kalıp hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarını saygıyla andı.

Sağlık Bakanlığı’nın şiddeti görmezden geldiğini söyleyen Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük, “Sağlıkta şiddet, hala her türüyle, her sağlık kurumunda yaşanmaya devam ediyor. Bitmiyor. Sağlık Bakanlığı ve sorumlular da bunu görmezden gelmeye devam ediyor. Sağlık’ta şiddet son 20 yılın felaketi haline gelmiş durumda ve olağanmış gibi algılanıyor. Bu kabul edilemez. Sağlık ve şiddet kelimelerinin yan yana olması sadece sağlık çalışanlarının sorunu değil, artarak halk sağlığı sorunu haline geliyor.” diye konuştu.

Can güvenliği olmayan çalışanların artan endişe ve tükenmişlik ile başka çözümler aradığını dile getiren Dr. Derya Mengücük, “ Sağlık çalışanları ya uygunsa bir an önce mesleğinden emekli oluyor ya da yurtdışı seçeneklerine bakıyor. Tehdit, hakaret, fiziksel şiddet riskinin fazla olduğu uzmanlık branşlarına kimse girmek istemiyor. Aşırı iş yükü, uygunsuz çalışma koşulları, yetersiz ücretlerin de buna etkisi olmakla birlikte şiddet bu kaçışın nedenleri arasında başı çekiyor. Kimse ağır ve sorumluluğu yüksek, yorucu bir mesleği üstüne hayati tehdit riskiyle yapmak istemiyor. Haklılar ve buna hakları var.” dedi.

SAĞLIK BAKANLIĞI, ŞİDDETE ALDIRIŞ ETMİYOR

Dr. Derya Mengücük, şimdiye kadar geçen zamanda şiddet konusunda bir iyileşme, düzelme olacağını görmediklerini söyledi.

Sağlık sisteminin tüm olumsuzlukları ve eksikleri sağlık çalışanları ile hasta ve yakınları arasına terk edilmiş halde olduğunu belirten Dr. Derya Mengücük, "Asıl muhatapları güzel bir aldırmazlık halinde her şey muhteşemmiş gibi davranıyor, konuşuyor. Sağlık Bakanlığı, çalışanlarının güvenliğini sağlamak, sağlıkta şiddeti engellemek zorundadır. Bu, başlıca görevlerinden biridir. Sorunu yok sayan, görmezden gelen, ciddiye almayan bu yaklaşımı kabul edilemez. Sorumlu ve yetkili olarak; yarattıkları sağlıkta şiddeti kabullenmek, bilmek, görmekle başlayıp caydırıcı ceza ve yaptırımlar uygulamak, etkin çözümler ve gerçek bir yasa oluşturmak zorundalar." diye konuştu.