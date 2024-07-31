Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’in talimatlarıyla ilçelerin alt ve üstyapılarını inceleyerek yeraltı hat bilgileri hakkında araştırmalarını gerçekleştiren MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, Soma ve Akhisar ilçelerini ziyaret etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü vatandaşların alt ve üstyapı sorunlarını çözmek, yaşam kalitelerini artırmak amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’in talimatlarıyla yeni yatırımlar için talep ve istekleri dinlemeye devam ediyor.

MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı da, Soma ve Akhisar ilçelerini ziyaret ederek alt ve üstyapı noktasındaki istek ve talepleri dinledi. Postacı, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerin eksikliklerinin çözümü noktasında gerekli adımların en kısa sürede atılarak Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek öncülüğünde yatırımların hayata geçirileceğini ifade etti.

İlk olarak Soma ilçesini ziyaret eden Genel Müdür Postacı, Soma Belediye Başkanı Sercan Okur ile bir araya geldi. Postacı’ya Soma ziyaretinde MASKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanı Kerim Ali Oruç Orhan, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Recep Günay ve şube müdürleri eşlik etti. Kapsamlı saha incelemesi yapan heyet vatandaşların talep ve önerilerini de dinledi. Devam eden ve planlanan çalışmalarla ilgili bilgi veren Postacı, “Avdan ve Cenkyeri mahallelerimiz başta olmak üzere birçok mahallemizi ziyaret ederek vatandaşlarımızın taleplerini de dinleyerek çözüm odaklı planlar oluşturduk. Su depolarımızı, altyapıları ve yağmur suyu hatlarını inceledik. İncelemelerimiz kapsamında; kot olarak aynı seviyede olması sebebiyle ani yağış durumlarında göllenmeler yaşanabilecek bölgelerin tespitini yaptık. Tespitlerimiz neticesinde Bakırçay’dan çekilecek yeni yağmursuyu hattı ile bölgelerin tamamını kapsayacak bir çözüm üretilmesi için projelendirme çalışmalarımızı başlattık. İlçemizde altyapı eksiklikleri olan noktaları da tespit ederek projelerimizi hazırladık, çalışmalarımıza kısa sürede başlamayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımıza daha sağlıklı su temini noktasında bazı mahallelerimizde prefabrik depo ve terfi hattı çalışmaları gerçekleştireceğiz. Tüm bu çalışmalarımız ile birlikte Soma’nın altyapı sorunlarını çözme ve yaşam kalitesini artırma yolunda önemli adımlar atmış olacağız” dedi.