MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesindeki Beyoba mahallesindeki içme suyu arıtma tesisinde meydana gelen arızaya hızlı bir şekilde müdahale ederek, bölgedeki vatandaşların su kesintisi yaşamasını önledi.MANİSA (İGFA) -MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa’nın 17 ilçesinin su sıkıntısı yaşamaması için sürdürdüğü çalışmalarına ara vermiyor.

Sıcak yaz günlerinde olası kesintilere mahal vermemek için yoğun mesai yapan MASKİ, il genelindeki içme suyu çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. MASKİ ekipleri, rutin kontroller gerçekleştirdiği arıtma tesislerinde oluşan arızaları da tespit ederek, yaşanabilecek su sorunlarına izin vermiyor. Bu kapsamda, Akhisar ilçesindeki Beyoba içme suyu arıtma tesisinde meydana gelen arızaya anında müdahale edildi. Ekiplerin hızlı bir şekilde çalışması sonucu giderilen arıza sonrası, bölgede su sıkıntısı yaşanmasının önüne geçildi.