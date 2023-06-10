Başkanlığını Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yaptığı Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin 39’uncu olağan meclisi, “deprem ve deprem sonrası sağlıklı ve dirençli kentler” gündemiyle toplandı. Toplantının açılışında konuşan Başkan Alinur Aktaş, “Sağlıklı şehrin temelini “dirençli şehirler” oluşturur. Yaşadığımız büyük deprem sonrası bunu daha iyi fark ettik” dedi.

BURSA (İGFA)- Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin 39’uncu Olağan Meclis Toplantısı 'Deprem ve deprem sonrası sağlıklı ve dirençli kentler' başlığıyla Kütahya'da toplandı. Kütahya Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın başkanlığında, Gülümser Hatun Termal Tesisleri’nde yapılan toplantıya Birliğe üye belediye başkan ve temsilcileri katıldı.

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Meclis Toplantısı’nın açılışında konuşan Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Alinur Aktaş, geçen kasım ayında Dünya Sağlık Örgütü’nün Danimarka’nın Kopenhag şehrinde yaptığı “Örneklerle Önde Gelen Sağlıklı Şehirler: Tek Sağlık, Tek Gezegen, Tek Toplum” temalı, “Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı Yıllık İş Toplantısı ve Teknik Konferansına” katıldıklarını hatırlattı. Birlik olarak Türkiye adına sağlıklı şehirlerle ilgili gündem ve gelişmeleri takip ettiklerini dile getiren Başkan Aktaş, “Bizler de üyelerimizle birlikte bu temaları ve öncelikleri şehirlerimizde geliştirmeye çalışıyoruz. Artık sağlık konusunda sınırların olmadığını biliyoruz. Tüm dünya olarak pandemi sürecini yaşadık. Hayvan kaynaklı bir virüsün insanlara bulaştığı ve nelere yol açtığını hep beraber gördük. Buradan hareketle ‘tek sağlık’ kavramı daha da önemli bir hâle geldi. Alınacak tedbirlerin insan sağlığına odaklanması yetmiyor; doktorların, veteriner hekimlerin ve farklı disiplinlerdeki uzmanların iç içe çalışmaları gerekiyor. Zira artık bilinen bir gerçek var ki insanların, evcil ya da vahşi hayvanların, bitkilerin ve ekosistemin sağlığı birbiri ile bağlantılı. Şehirlerimizin sağlığı ve esenliği geleceğimiz için çok önemli. İşte bu noktada ‘tek sağlık’ için şehirlerimizde insanların, hayvanların, bitkilerin ve ekosistemlerin sağlığını sürdürülebilir bir şekilde dengelemeyi ve optimize etmeyi amaçlamalıyız” dedi.

DİRENÇLİ ŞEHİRLER BİR ZORUNLULUK

Konuşmasında Türkiye’yi yasa boğan aslın felaketine de değinen Başkan Aktaş, depremin sadece deprem bölgesini değil, tüm Türkiye’yi etkilediğini kaydetti. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği olarak deprem bölgesinde temaslarda bulunup, yaralara merhem olmaya çalıştıklarını ifade eden Başkan Aktaş, “Ayrıca, üye belediyelerimizin proje koordinatörleriyle “deprem sonrası kentsel dirençlilik sağlamak” konusunda toplantılar yaparak yol haritası çıkarmaya çalıştık. ‘Kentli’ dergimizin bu sayısını “deprem sonrası kentsel dirençlilik” üzerine odakladık. Depremlerin ardından DSÖ ve DSÖ Vakfı acil durum ilan etmiş, destek sunmuş ve fon toplamak üzere bir kampanya başlatmıştır. Şehirlerimizi geleceğe hazırlamak zorundayız. Sağlıklı şehrin temelini “dirençli şehirler” oluşturur. Yaşadığımız büyük deprem sonrası bunu daha iyi fark ettik. Tüm belediyelerimize, DSÖ ve danışma kurulumuzun desteğiyle yol gösterici ve rehber olmaya, teknik ve kapasite geliştirmeye ve proje destekleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Dirençli ve sağlıklı şehirler için canla başla çalışıyoruz” diye konuştu.

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık da Sağlıklı Kentler Birliği Olağan Meclis Toplantısı'na ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, toplantıdaki tecrübe paylaşımlarının olası afetlerde can kaybı yaşanmaması adına sinerji oluşturulacağına inandığını söyledi.

Kütahya Valisi Ali Çelik ise, deprem bölgesinde devlet millet kaynaşması yaşandığını hatırlatarak, depreme karşı dirençli şehirlerin belediye başkanları önderliğinde oluşturulacağını kaydetti.

Açılış konuşmalarının ardından Sağlıklı Kentler Birliği Ulusal Ağ Koordinatörü Nalan Fidan, Danimarka'nın Kopenhag şehrinde gerçekleşen Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı Yıllık İş Toplantısı ve Teknik Konferansının detaylarını birlik üyeleriyle paylaştı.

Toplantıda, Ankara Haymana, Çankırı Korgun, Elazığ Maden ve Sivrice, Mardin Dargeçit, Bilecik Pazaryeri, Şanlıurfa Birecik ve Viranşehir ile Kocaeli Başiskele Belediyelerinin birliğe üyelikleri oybirliğiyle kabul edildi.

Bir sonraki olağan meclis toplantısının da ekimde Mardin Artuklu Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapılması kararlaştırıldı.

Toplantının sonunda Birlik Başkanı Alinur Aktaş, ev sahipliği nedeniyle Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık'a İznik Çini vazosu hediye etti.

Başkan Aktaş, Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanlığını yapan Prof. Dr. Handan Türkoğlu'na da teşekkür plaketi verdi.