Yeşilay ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile bu yıl 13.’sü düzenlenen “Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması”nda Bilecik, Türkiye genelinde öğrenci sayısına oranla en yüksek katılımı sağlayarak büyük bir başarıya imza attı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Toplam 4.608 başvuruyla Türkiye birincisi olan Bilecik’te, yarışmanın ödül töreni Vali Şefik Aygöl’ün katılımıyla İl Özel İdaresi’nde gerçekleştirildi.

Görsel ve edebi kategorilerde dereceye giren öğrencilere Vali Aygöl tarafından başarı belgeleri ve hediyeleri takdim edildi. Törende, sağlıklı bir geleceğin inşasında çocukların ve gençlerin farkındalığının artırılmasının önemi bir kez daha vurgulandı.

Eğitime, sanata ve sağlıklı yaşama duyarlılığıyla öne çıkan Bilecik, bu başarıyla sadece öğrencilerinin değil, tüm eğitim camiasının gururu oldu.