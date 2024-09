Dr. Dyt. Çağatay Demir, sağlıklı bir bağışıklık sistemi için yeterli uyku, dengeli beslenme ve hijyenin önemine dikkat çekti.İSTANBUL (İGFA) - Sonbaharın gelmesiyle de bağışıklık sisteminde bazı değişiklikler yaşandığı için hastalıklara yakalanma ihtimalini de artırabiliyor.

Sonbaharda kapalı ve kalabalık ortamlarda bulunma sıklığımızın arttığını, bu durumun ise enfeksiyon riskini artırabileceğini hatırlatan Dr. Dyt. Çağatay Demir, “Mevsimsel değişmelere bağlı olarak meyve ve sebzelerin çeşitliliği değişebilir ve bazı insanlar meyve ve sebze tüketimini azaltabilir. Yetersiz beslenme, bağışıklık sistemini zayıflatabilir. Sonbahar, bazı insanlar için okula dönüş ve iş yükü artışı gibi nedenlerle stresli bir dönem olabilir. Stres ve yorgunluk, bağışıklık sistemini olumsuz etkileyebilir” dedi.

YETERLİ UYKU VE DENGELİ BESLENME BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ DESTEKLİYOR

Renkli meyve ve sebzeler, tam tahıllar ve sağlıklı protein kaynakları içeren dengeli bir beslenme şeklinin, bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olabileceğini hatırlatan Dr. Dyt. Demir, “Bazı vitamin ve mineraller bağışıklık fonksiyonlarında önemli görevler üstlenir. Örneğin C vitamini, beyaz kan hücrelerinin üretimini destekler ve enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olabilir. Narenciye meyveleri, kırmızı biber, brokoli ve kivi gibi gıdalarda bulunur. D vitamini, bağışıklık hücrelerinin işlevini destekler. Temel kaynağı güneş ve gıda takviyeleridir. Kırmızı et, deniz ürünleri, kabak çekirdeği ve tam tahıllarda bulunan çinko, bağışıklık hücrelerinin normal işlevini destekler. Kırmızı et, deniz ürünleri, kabak çekirdeği ve tam tahıllarda bulunur. Selenyum, antioksidan özellikleri ile bağışıklığı destekler. Probiyotikler, bağırsak sağlığını destekleyerek bağışıklık sistemini güçlendirebilir. Omega-3 yağ asitleri, inflamasyonu azaltabilir ve bağışıklık sistemini destekleyebilir.” diye konuştu.

ÇOCUĞUNUZUN BAĞIŞIKLIĞINI KORUMAK İÇİN BESLENME ÇANTASINA SAĞLIKLI BESİNLER EKLEYİN

Okul dönemindeki çocukların sağlıklı beslenmenin bağışıklık sistemini korumak için önemine de değinen Dr. Dyt Demir, "Çocukların beslenme çantasında peynir, haşlanmış yumurta gibi protein kaynakları, tam buğday ekmeği, yulaf ezmesi, tam tahıllı krakerler gibi tam tahıllar, havuç, salatalık, biber gibi sebzeler, muz, elma, armut gibi meyveler, fındık, badem, ceviz gibi sağlıklı atıştırmalıklar ve su, süt, ayran gibi sağlıklı içecekler bulundurmalısınız. Bunun yanı sıra porsiyon kontrolü ve tazelik gibi unsurlara da dikkat etmelisiniz. Kahvaltıyı da ihmal etmemeli; protein, kompleks karbonhidrat ve sağlıklı yağlar içeren bir kahvaltı tercih etmelisiniz. Kahvaltı yapmayı sevmeyen çocuklar için süt, meyve ve kuru yemişlerle smoothie’ler, enerji barlar hazırlayabilirsiniz” dedi.