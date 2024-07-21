Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kursları (ESMEK) tarafından 60 yaş ve üzeri bireyler için spor, eğlence ve hareket atölyelerini kapsayan Sağlıklı Yaş Alma Okuluna kayıtlar 22 Temmuz’da başlıyor.ESKİŞEHİR (İGFA) - 300 binin üzerinde vatandaşa ücretsiz hizmet vererek eğitimde markalaşan ESMEK 7’den 70’e tüm bireyler için faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda ESMEK tarafından 60 yaş ve üzeri bireyler için spor, eğlence ve hareket atölyelerini barındıran Sağlıklı Yaş Alma Okuluna kayıtlar başlıyor.

“Gold pilates, zumba, yağlı boya resim, mandala, miyoki, kara kalem resim, ingilizce konuşma kulübü, yaratıcı drama, dijital vatandaşlık, miyuki takı tasarımı, yaratıcı yazarlık, akıl ve zeka oyunları” gibi 31 farklı branşta verilecek eğitimlerle 60 yaş üzeri vatandaşlar yaz dönemini eğlenceli programlarla değerlendirme fırsatı bulacak.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ESMEK yetkilileri, Sağlıklı Yaş Alma Okulu eğitimlerinin 5 Ağustos’ta başlayıp 27 Eylül’de biteceğini bildirdiler.