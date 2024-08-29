Migros Bornova Aile Kulübü, Bornova Kaymakamlığı iş birliğiyle, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü paydaşlığında sağlıklı yaşam temalı bir etkinlik düzenlendi.İZMİR (İGFA) - Forum Bornova 5M Migros mağazasında gerçekleşen etkinlik yoğun ilgi gördü. Etkinlikte, uzman diyetisyen, gıda mühendisi, ziraat mühendisi ve spor eğitmenleri tarafından sağlıklı beslenme, gıda güvenliği ve spor gibi konularda sağlık ve yaşam kalitesini arttırmaya yönelik bilgiler paylaşıldı.

Katılımcılar, gıda güvenliğinin sağlanmasından etiket okumanın önemine, gıda israfının önlenmesinden evde yapılabilecek spor ve egzersiz hareketlerine kadar birçok konuda uzmanlarla birebir görüşme fırsatı buldu.

Sağlıklı ve donanımlı bir ailenin, üretken ve güçlü bir toplumun yapı taşı olduğuna inanan Migros Aile Kulüpleri, farkındalık etkinlikleri ve verdiği eğitimlerle hem bugünün hem de geleceğin güçlü bireylerin gelişimini desteklemeye devam ediyor.

MİGROS AİLE KULÜPLERİNDEN EĞİTİM ALAN 20 BİN KADIN KENDİ İŞİNİ KURDU

Migros Aile Kulüpleri, Türkiye genelinde 24 ilde ve 36 farklı noktada, 220'den fazla alanda mesleki ve hobi amaçlı eğitimler sunuyor.

470 binden fazla üyesinin büyük bir kısmını kadınların oluşturduğu Aile Kulüpleri, hobi eğitimleri aracılığıyla sosyal hayatı zenginleştirirken, yeni meslek edinme fırsatları yaratarak gelir elde etme imkanı sunuyor. Aldığı eğitimlerle bugüne kadar 20 bin kadın kendi işini kurarak aile bütçelerine katkı sağladı.

Milli Eğitim Bakanlığı sertifikalı eğitimlerin yanı sıra sağlık, hijyen, geri dönüşüm, kompost yapımı, gıdanın korunması, ekoloji okuryazarlığı, sıfır atık mutfak, ekosistem, çevre ve iklim değişikliği, çocuk gelişimi gibi konularda günübirlik atölye çalışmaları ve seminerler düzenleniyor.