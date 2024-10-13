Konya Büyükşehir Belediyesi’nin sağlıklı yaşama katkıda bulunmak amacıyla düzenlediği “Konya’da Yürüyoruz” temalı doğa yürüyüşüne kayıtlar başlıyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından “Konya’da Yürüyoruz” temasıyla her yıl düzenlenen doğa yürüyüşlerine kayıtlar başlıyor.

Yürüyüş etkinliği ile gündelik hayatın stresinden yorulup şehir yaşamına ara vermek isteyen doğaseverlere önemli bir imkan sunuluyor.

Bu kapsamda Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Ekim ve Kasım aylarında 4 yürüyüş gerçekleştirecek. 20 Ekim’de Bozkır, 27 Ekim’de Ilgın Balkı, 3 Kasım’da Taşkent ve 10 Kasım’da Beyşehir Damlapınar’da düzenlenecek yürüyüşlere tüm doğaseverler kayıt yaptırarak katılabilecek.

Sınırlı sayıda kontenjanın bulunduğu yürüyüşlere başvurular, 14 Ekim Pazartesi günü saat 10.00’da “sporkonya.com.tr” adresinden yapılabilecek.