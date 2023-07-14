Tüm Sağlıkta Çalışanlar Derneği’nin (TÜSÇAD) bu yıl 2. sini düzenlediği çadır kampı etkinliği Kuşadası’nda gerçekleşti. Sağlıkta çalışanların yoğun iş temposundan biraz uzaklaşıp stres attıkları kampta birbirinden farklı etkinlikler gerçekleşirken kampta gönüllerince eğlenen sağlıkta çalışanlar TÜSÇAD’a ve TÜSÇAD Genel Başkanı Metin Altundal’a teşekkür etti.VAZİF İHTİYAR/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Sağlıkta çalışanlar için sosyal ve kültürel etkinlikler yaparak isminden sıkça söz ettiren Tüm Sağlıkta Çalışanlar Derneği(TÜSÇAD) 1-7 Temmuz Tüm Sağlıkta Çalışanlar Haftası kapsamında bu yıl Kuşadası’nda 2. düzenlenen çadır kampı etkinliği ile dikkatleri üzerine çekti.

Derneğe üye olan sağlıkta çalışanlar aileleri ile birlikte katıldığı çadır kampı etkinliğinde stresten uzak doğa ile iç içe geçen zamanda birçok aktivite de gerçekleşti. Gündüzleri denize girip çeşitli etkinliklerde bulunan sağlıkta çalışanlar akşamları da müzik dinletisi ile sene içindeki yorgunluklarını atma fırsatı yaşadı.

Tüm Sağlıkta Çalışanlar Derneği(TÜSÇAD) Genel Başkanı Metin Altundal ise program hakkında konuşurken yaptıkları işi önemsediklerinin altını çizerek sağlık çalışanlarının yanlarında olduklarını ifade etti. Başkan Altundal, “Sağlıkta çalışanlar derneğimize sahip çıktı. Onları da yanımızda gördükçe sürekli etkinlik yapan ya da onlara kazanım sağlayan bir yapıya büründük. Bizler 1-7 Temmuz’u Tüm Sağlıkta Çalışanlar Haftası olarak kutluyoruz. 1-7 Temmuz arasında da etkinlikler düzenlemeye çalışıyoruz. Bu etkinliğin ilkini geçen yıl yaptık. Geniş katılımlı yine çadır kampımız oldu. Yaklaşık 100 kadar çadır ile Uşak, İzmir, Antalya, Yalova, Bursa ve Kocaeli’den gelen arkadaşlarımızla bir araya geldik. Burada arkadaşlarımız hem tatilini yapıyorlar hem de başka illerden gelen arkadaşlarımızla dostluklarını pekiştiriyorlar.” dedi.

TÜSÇAD BİZLER İÇİN GÜZEL ŞEYLER YAPIYOR

Çadır kampına katılan dernek üyesi sağlıkta çalışanlar ise kendileri için düzenlenen etkinlik için konuşurken, “Sağlık camiasında kendimizi yalnız hissetmiyoruz. Muhteşem bir organizasyon, hem bütçeye de uygun. Stres atma noktasında oldukça iyi. Geziyoruz, eğleniyoruz, bolca vakit geçiriyoruz. TÜSÇAD bizler için güzel şeyler yapıyor. Sağlık çalışanlarının yalnız olmadığı hissiyatını verebilecek en önemli faaliyeti görme imkanı bulduk. Bizler de TÜSÇAD’a ve TÜSÇAD Genel Başkanı Metin Altundal’a çok teşekkür ediyoruz.” dediler.