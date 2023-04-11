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Koyunlarına kavuşan Yıldız, jandarma personeline yardımları için teşekkür etti.

Alınan bilgiye göre, Düziçi ilçesine bağlı Yarbaşı Beldesi’nde yaşayan Mustafa Yıldız, İlçe Jandarma Komutanlığı’na başvurarak, 3 koyununun kaybolduğunu bildirdi.Bunun üzerine belirtilen adrese ulaşan jandarma personeli, çevrede araştırma başlattı. Koyunlar, aynı gün bir buğday tarlası içerisinde bulan ekipler sahibine teslim etti.

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