Antalya'nın gözde plajlarından Konyaaltı Sahili, spor tutkunları için yeni bir cazibe merkezi haline geldi.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi sahilin daha da dinamik ve eğlenceli hale getirilmesi amacıyla Konyaaltı 12 nolu plajına 2 adet plaj voleybol alanı ekledi. Kurulan sahaları gören vatandaşlar ve turistler takımlar oluşturarak plaj voleybolunun keyfini yaşadı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan voleybol sahaları, Türkiye Voleybol Federasyonu'nun yönetmeliklerine tamamen uygun olarak inşa edildi. Her bir saha, ulusal standartlara uygun boyutlara sahip ve profesyonel bir oyun deneyimi sunacak şekilde tasarlandı. Plaj voleybolu severler artık Konyaaltı Sahili'nde ücretsiz olarak heyecan dolu maçlar yapma fırsatına sahip. Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen spor alanlarıyla hem amatör sporcular hem de profesyonel voleybol takımları, sahaları kullanarak eğlenceli ve rekabet dolu anlar yaşamak için bir araya gelecek.

KENTİN SPOR KÜLTÜRÜNÜ GÜÇLENDİMEYİ HEDEFLİYORUZ

Sporun ve sağlıklı yaşam tarzının önemini vurgulayan Spor Hizmetleri Şube Müdürü Yakup Deveci, şehirdeki spor kültürünü güçlendirmeyi amaçladıklarını ifade etti. Deveci, “Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahilinde başkanımızın talimatlarıyla iki adet plaj voleybol sahası kurduk. Bu alandan kentimize gelen yerli, yabancı tüm vatandaşlarımız ve özellikle gençlerimiz ve çocuklarımız ücretsiz faydalanabilir. 12 nolu plajın sahil kısmında yer alan 2 adet voleybol sahamıza tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi.

GÜZEL BİR SPOR ALANINA KAVUŞTUK

Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete alınır alınmaz takım oluşturup plaj voleybolu oynayan Ersan Bakar yapılan hizmetten dolayı çok memnun olduğunu söyleyerek Başkan Muhittin Böcek’e teşekkür etti. Bakar, “20 yıldır Antalya’da voleybol oynuyorum. Böyle güzel imkânlara kavuşmak istiyorduk. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek bize Konyaaltı Belediye Başkanı olduğu dönemde de bu imkanları sağlıyordu. Şimdi güzel bir spor alanı daha kazandırdı. Kendisine teşekkür ederim” diye konuştu.

BAŞKAN MUHİTTİN BÖCEK’E TEŞEKKÜR

Eskişehir’den tatil için Antalya’ya gelen 11 yaşındaki Nilay Aysima Ertürk ise. “ Voleybol sahalarını çok beğendim. Muhittin Böcek amcama çok teşekkür ediyorum ailecek gelip voleybol oynadık çok eğlendik” dedi.