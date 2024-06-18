Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sahillerde görev yapacak cankurtaranları eğitimden geçirdi. Geçtiğimiz yıl 18 olan kule sayısını bu yıl 34’e çıkaran Büyükşehir; personel sayısını da 38’den 93’e çıkardı.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı olarak sahillerde cankurtaran olarak g örev yapacak personel Gömeç Dalış Köyü’nde bir dizi eğitimden geçti. Bayramın yanı sıra; yaz sezonu nedeni ile turizm hareketliliğinden kaynaklı oluşabilecek olumsuz etkilerin en aza indirilmesi ve can güvenliğinin sağlanması amacıyla Büyükşehir Belediyesi; 2023 yılında 18 olan kule sayısını bu sezon 34’e, 38 olan personel sayısını ise 93’e yükseltti. Eğitimden geçen 93 personelin; 78’i cankurtaran olarak görev yapacak, 15’i ise deniz taşıtlarını kullanacak.

Kaynak: igf