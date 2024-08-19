Kuzey sahilleri Karasu, Kocaali, Kaynarca'da sahillerde 70 gün önce "hayat nöbetine" başlayan Büyükşehir Belediyesi'nin cankurtaranları 70 günde tam 360 kişiyi dalgaların ve RİP akıntısının içinden, ölümün kıyısından kurtardı. 72 kişilik Cankurtaran Timi, yaz sezonunda yürüttüğü pür dikkat nöbetinde şu ana kadar hiç can kaybı vermedi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşın can güvenliği ve huzuru için yürütülen hizmetlere yönelik hassasiyeti artırarak her geçen gün daha güçlü sistemleri devreye alıyor ve şehrin dört bir yanında pür dikkat çalışıyor.

NEFES KESEN MESAİ

Son yıllarda, her sezon başında daha güçlü ve daha profesyonel çalışma ortaya koyan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Cankurtaran Timi bu yıl da vatandaşlar için özveriyle çalışıyor.

8 Haziran'da bu yıl erken dönemde talep oluştuğu için mesaiye 1 hafta öncesinde başlayan cankurtaranlar Karasu, Kocaali ve Kaynarca'da 70 gündür adete gözünü dahi kırpmadan "hayat nöbeti" tutuyor.

70 GÜNDE 360 CAN

Büyükşehir Belediyesi, her yıl yerli ve yabancı yüz binlerce turiste ev sahipliği yapan kuzey sahillerinde yaklaşık 2 buçuk aylık çalışmanın özeti niteliğindeki bilançoyu ve hayat nöbetine dair sezonun tüm raporunu kamuoyu ile paylaştı.

Buna göre, hayat timlerinin 70 günlük nöbetinde denizde dalgaların arasına kapılan ya da RİP akıntısıyla sürüklenen 360 vatandaşı ölümün kıyısından çekip aldı. Kurtarılan vatandaşların 14'ü 112 ekiplerince hastaneye sevk edilirken, diğerleri ise ayakta tedavi edildi.

HEDEF ACISIZ BİR SEZON

Jet skiler, 4x4 arazi araçları, ATV araçları ve 72 kişilik personel kadrosuyla kuzey sahillerinde adeta kuş uçurmayan Cankurtaran Timi, 2024 yılı yaz sezonunda mesai saatlerinde şu ana kadar hiç can kaybı vermedi. Hedef ise yaz sezonunu acısız, kedersiz sonlandırmak.

"HUZURUN TEMİNİ OLMAYA DEVAM EDECEKLER"

Büyükşehir'den yapılan açıklamada, "Karadeniz'in incisi olan kuzey sahillerinde yürüttüğümüz hayat nöbeti, büyük bir özveri ve hassasiyetle devam ediyor. Cankurtaran timimiz pür dikkat sürdürdüğü nöbetinde 70 günlük süreçte mesai saatleri içinde hiç can kaybı vermedi. Bundan sonraki süreçte de büyük bir dikkatle yürüteceğimiz mesaimiz güzel şehrimizi şehir dışı ve dünyanın dört bir yanından görmeye gelen misafirlerimize huzurun temini olacaktır" denildi.