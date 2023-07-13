Ordu’da günlerdir etkili olan sağanak yağışlar sonucu ırmak ve derelerden denize akan ve dalgaların etkisiyle kumsallara vuran taş, ağaç, toprak gibi atıklar Büyükşehir Belediyesi ekiplerince temizleniyor.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehri etkisi altına alan yoğun yağışların ardından temizlik çalışmalarına devam ediyor. 3 gün boyunca süren yağışların başladığı ilk günden bu yana sahada gece gündüz çalışan ekipler şehir içinde yapılan temizlik çalışmalarının yanı sıra kumsallarda da yoğun mesai harcıyor.

BÜYÜKŞEHİR EKİPLERİ GÖREV BAŞINDA

Sağanak yağışlarla ile birlikte kırsal kesimler başta olmak üzere şehir merkezinde oluşan heyelanların getirdiği ağaç, taş, toprak gibi atıklar Ordu sahillerinde kirliliğe yol açtı. Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri taşkının izlerini silmek için sahil bandında temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İzzet Gündoğar, 250 personel, 20 araç ile ağaç ve diğer atıkların temizliği için çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Genel Sekreter Yardımcısı Gündoğar, “Üst bölgelerden ilçelere gelen ağaç ve diğer atıkların temizliğine de 250 personel 20 araç ile temizliğe başladık devam ediyoruz. İnşallah akşam saatleri itibariyle sahillerimiz temizlenmiş bir şekilde halkımızın kullanımına açmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz” dedi.