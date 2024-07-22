TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda vergi paketi görüşmeleri esnasında verilen önerge ile Toplu Sözleşme İkramiyesi yeniden kabul edildi. Bu gelişmeyi memurların mali durumlarını iyileştirmeye yönelik önemli bir adım değil, kamu zararı olarak nitelendiren Sahim-SEN Başkanı Özlem Akarken, haklarının korunması için mücadelenin süreceğini söyledi.ANKARA (İGFA) - Son dönemde, 6. Dönem Toplu Sözleşme ile getirilen ve sendikaların, kendi hizmet kolundaki memur sayısının yüzde 1’inden fazla üyesine sahip olanlarına toplu sözleşme ikramiyesi ödenmesini öngören düzenleme, Danıştay tarafından hukuka aykırı bulunmuştu. Yüzde 1 ve yüzde 2 barajlarının torba yasayla yeniden gündeme getirilmesi, Anayasa Mahkemesi ve Danıştay’ın daha önceki kararlarıyla çelişmektedir. Ancak Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararı ve Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı sonrasında bu uygulamalar yasa dışı bulunmuştu.

Yüksek mahkemelerce konunun hukuka aykırılığını dile getiren Sahim-SEN Başkanı Özlem Akarken, ‘‘Anayasal hak olan sendika seçiminin kısıtlanması, siyaset üstü sendika anlayışı gözeten sendikalar tarafından kabul görmemektedir. Sendikaların, çalışanların haklarını korumak ve geliştirmek için var olduklarını unutmamalıyız. Hukuka aykırı uygulamalara karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Tüm yetkilileri, hukuka uygun hareket etmeye ve çalışanların anayasal haklarına saygı göstermeye davet ediyoruz.’’ dedi.

Danıştay'ın bu kararına rağmen hukuk tanımayarak yüzde 2 barajı getirilmiş, sendikal örgütlenme özgürlüğünü ortadan kaldıran yüzde 2 barajı ile çalışanların sendikal tercihlerine müdahale edilmiş, ilgili düzenleme 18 Ocak 2024 tarihinde Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nda görüşülerek yeniden iptali gerçekleştirildi.

Danıştay’ın yüzde 1, AYM’nin yüzde 2 iptal kararına rağmen, yeniden yüzde 1 kararının, AYM'den döneceğinden kimsenin şüphesi olmamasına rağmen, yeni bir karmaşanın ve yeni mağduriyetlerin yaşanacağı alenen ortadayken, yüzde 1’i milletvekillerine sunan sendikacılar, yüzde 1’i imzalayarak teklif verdi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan SAHİM-SEN Başkanı Özlem Akarken, "Bu kararlar, kamu çalışanlarının haklarını koruyan yasal düzenlemelere aykırıdır ve hukuk devleti ilkesine zarar vermektedir. Yetkili sendika temsilcileri, yargı kararlarının yok sayılmasını ve kamu çalışanlarının kazanılmış haklarını gasp etmektedir.. Yargı kararlarının göz ardı edilmesi, adaletin ve yasaların nasıl ihlal edildiğini açıkça ortaya koymaktadır. Sendika olarak, kamu çalışanlarının yıllar süren mücadeleler sonucunda elde ettikleri haklarının keyfi bir şekilde gasp edilmesine karşı güçlü bir şekilde tepki gösteriyoruz" dedi.

TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ İPTAL EDİLSİN!

6. Dönem toplu sözleşmelerinde sözleşme ikramiyesinde yararlanmak için yüzde 1 barajını getirmeleri ve Danıştay’ın toplam kamu görevlisi sayısının en az yüzde 1’inden fazla sendika üyesi kaydeden sendikalar şeklinde kıstas getirilmesi suretiyle sendikalar arasında ayrıma yol açtı.

Bu konuyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Akarken, “Sendikal özgürlüğe müdahale oluşturarak sendikaların kuruluş amaçlarının gerçekleştirilmesini engellediği gibi, aynı işi yapan kamu görevlileri arasında farklı sendikalara üye olmaları nedeniyle toplu sözleşme ikramiyesi ödemesinde eşitsizlik yaratması, çalışma barışını olumsuz etkiliyor ve bu durum hukuka uygun değil. Tasarruf yapan devletin kasasından çıkan toplu sözleşme ikramiyesini kabul etmiyoruz. Toplu sözleşme ikramiyesi iptal edilsin!” ifadelerini kullandı.