Hakem heyetine kalan memur ve memur emeklisini ilgilendiren 7. Kamu Toplu Sözleşmesi'ndeki görüşmeler sonuçlandı. Hakem heyeti kararı doğrultusunda kamu görevlilerine 2024 yılı için yüzde 15+10, 2025 yılı için yüzde 6+5 artış yapılacak.ANKARA (İGFA) - 4 milyon memur ve 2 buçuk milyon memur emeklisinin maaşlarına 2024 ve 2025 yıllarında yapılacak zam oranı belli oldu. Anlaşma sağlanamaması üzerine devreye giren hakem kurulu 5 toplantı yaptı ama yine hükümetin sunduğu teklif oy çokluğuyla kabul edilmiş oldu. Kamu Görevlileri Hakem Heyeti, 7. Dönem Toplu Sözleşme'de uzlaşmazlıkla sonuçlanan oransal zam ve genele ilişkin maddelere ilişkin kararını verdi. 26 Ağustos'ta başlayan toplantılarda müzakerelerini tamamlayan Hakem Heyeti, uzlaşılmayan maddeler üzerine gerçekleştirdiği oylama sonucunda 2024 ve 2025 yıllarını kapsayacak olan toplu sözleşmeyi karara bağladı. Buna göre; Kamu Görevlileri Hakem Heyeti kararı doğrultusunda kamu görevlilerine 2024 yılı için yüzde 15+10, 2025 yılı için yüzde 6+5 artış yapılacak.

“Memur ve emeklisi sadaka istemiyoruz. Geçinmek istiyoruz dedi ama yetkili sendikanın yıl içinde yaşananları hükümete zamanı ve yeri geldiğinde iletemediğinden iyileştirmelerden taban memnun söylemleri vererek Türkiye Yüzyılı’na refah payı bile olmadan geçinmesi istenen bir kamu personeli ve emeklisi yaratıldı” yorumunda bulunan Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN) Genel Başkanı Özlem Akarken, “Zamanında ve halen yetkili sendika destekçileri MemnunSen Ordusu olarak bu karara imza atmış oldu. Tarih sayfalarında Türkiye Yüzyılı diyenlerin geleceğe dair emin adımlarla yürüdüğü ama memurunu ve emeklisini açlığa ittiği unutulmayacak. Memurların ve emeklilerin şu anki durumlarından maalesef yetkili sendika ve Türkiye Yüzyılı’nı inşa edecek hükümet ve ortakları sorumludur. Artık boğazımda bir yumru olarak yutkunarak dünya yansa umurunda olmayan kamu personeli ve emeklisi de bu durumu terazisine koyup değerlendirecektir. Hakem heyetinin verdiği kararla gerçekler göz önüne serilmiştir. Hükümet sesimizi duyup bizleri bağımsız sendikaları keşke dinleseydi. Kapıları kapatmasaydı” dedi.

7. Dönem Toplu Sözleşme'de kararını veren hakem heyetinin vermiş olduğu bu oranların Türkiye Yüzyılı’nda memur ve memur emeklilerini enflasyona ezdireceği bir gerçek. Ulaşım, gıda, barınma, kira ve temel ihtiyaçların dahi karşılanmakta zorlandığı bu fiyatlarla 4 milyon memur ve 2 buçuk milyon memur emeklisinin umudu da iyice kırılmış oldu. Memurların ve memur emeklilerinin haklarının gasp edildiğini söyleyen SAHİM-SEN Başkanı Akarken son olarak şu değerlendirmelerde bulundu: “Bu rakamları kabul etmek mümkün değil. SAHİM-SEN olarak önerilerimiz çok açık. Geldiğimiz noktada ise memurların ve memur emeklilerinin sesleri ne yazık ki inatla duyulmuyor. Kendi memuruna, kendi emeklisine bu oranları layık görenleri anlamakta zorlanıyoruz. Bu rakamların kabul edilmesi çok trajik.”