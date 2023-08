-Şahinkaya Merküt roket takımı Başkan Aktaş ile Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Latif Deniz’i ziyaret ettiBURSA (İGFA) - Bursa’nın başarılı eğitim kurumlarından Özel Şahinkaya Koleji Academy ve Hexagon Kampüs öğrencilerinden oluşan Merküt Roket Takımı, 20 Ağustos Pazar günü Tuz Gölü’nde gerçekleşecek olan TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları finaline gitmeden önce Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Sanayi ve Teknoloji Bursa İl Müdürü Latif Deniz’i makamında ziyaret ettiler.

Şahinkaya Eğitim Kurumları Genel Müdür Yardımcısı Hakan İdin ve Hexagon Kampüs Müdürü Cenk Azkeskin’in eşlik ettiği öğrenciler, ziyaretlerde projeleri ve yarışma hakkında bilgiler verdiler. Birinciliği Bursa’ya getirmeyi arzuladıklarını belirten öğrenciler bir yıllık bir çalışmanın sonucunda Türkiye’nin en önemli teknoloji etkinliği olan TEKNOFEST’te finale kalmaktan büyük bir mutluluk ve heyecan duyduklarını dile getirdiler.

Şahinkaya Eğitim Kurumları öğrencilerini makamında kabul eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş gençlerle sohbet ederek hem yarışma hazırlıkları hakkında bilgi aldı hem de çocukların duygularını sordu.

Başkan Aktaş, “Sanayinin lokomotif şehri Bursa’da katma değerli üretime geçmek için gençlerin teknoloji ile ilgilenmesinden memnuniyet duyuyoruz. TEKNOFEST bu anlamda Türkiye’de önemli bir boşluğu doldurdu. Türkiye çapında TEKNOFEST’e gösterilen ilgi çok büyük. Ülkemizin dünyanın önde gelen ülkeleri arasındaki yerini alması için gençlerimizin teknoloji ile ilgilenmesi ve bu alanda çalışmalar yapması çok kıymetli. Şahinkaya Merküt Roket Takımını şimdiden kutluyor ve yarışmada başarılar diliyorum” diyerek duygularını paylaştı.

Aktaş, Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerin her zaman arkasında olduklarını belirterek Merküt Takımına hediyeler takdim etti.

Sanayi ve Teknoloji Bursa İl Müdürü Latif Deniz’i makamında ziyaret eden Şahinkaya öğrencileri, final öncesi bilgilendirmede bulundular. Gençler ile yakından ilgilenen Latif Deniz, Bakanlık ve Bursa İl Müdürlüğü olarak her zaman yanlarında olduklarını bilmelerini istediklerini söyledi. Teknoloji alanında yapılan her girişimin çok kıymetli olduğunun altını çizen Deniz, öğrencilerin projeden, staja, teknik ziyaretlerden projenin patentine kadar her alanda Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünden destek alabileceklerini, kapılarının gençlere her zaman açık olduğunu söyledi.