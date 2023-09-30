Şahinkaya Eğitim Kurumları öğrencileri Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde; Bursa Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK iş birliği ile hayata geçen GUHEM’de düzenlenen etkinlik kapsamında astronot ve kozmonotlar ile bir araya geldiler.BURSA (İGFA) - Uzay ve havacılık alanında dünyanın ilk beş merkezi arasında yer alan Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), Uzay Kaşifleri Derneği’nin (Association of Space Explorers– ASE) iki yılda bir düzenlediği Planetary Congress’e ev sahipliği yaptığı bir etkinlik düzenledi. 25-29 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen etkinlik için Bursa’ya gelen Dünyaca ünlü 70 astronot ve kozmonot Bursa'da yer alan Türkiye’nin ilk uzay ve havacılık eğitim ve deneyim merkezi GUHEM'i ziyaret etti. GUHEM'de simülatörleri test eden astronot ve kozmonotlar, deneyimlerini ve vizyonunu Bursa ile paylaştı.

Şahinkaya Eğitim Kurumları öğrencileri de etkinlikte yer alarak ünlü astronot ve kozmonotların hem söyleşisini dinleme hem de onlarla tanışma fırsatı yakaladılar.

Şahinkaya Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dilay Şahinkaya etkinlik ile ilgili yaptığı değerlendirmede, “Kurum olarak bilim, sanat, spor başta olmak üzere öğrencilerimizi hayatın her alanında hazırlamak, motive etmek ve vizyonlarını geliştirmek için özel bir çaba sarf ediyoruz. Zenginleştirerek sunduğumuz eğitim müfredatının yanı sıra çeşitli kurum ve kuruluşlar ile de yakın temasta bulunarak etkinliklere ve yarışmalara öğrencilerimizin katılmasını teşvik ediyor ve destekliyoruz. GUHEM’in de Bursa için büyük bir değer olduğunu görüyor, yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.