2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında, sahipleri tarafından 6 ay içinde alınmayan araçların satışı için usul ve esasları düzenleyen Milli Emlak Genel Tebliği bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan “Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 422)”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğin amacı, buluntu veya 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereğince trafikten men edilerek alıkonulan, ancak sahipleri tarafından 6 ay içinde teslim alınmayan araçların satışına ilişkin usul ve esasları olarak belirlendi.

Söz konusu tebliğe göre trafik kuruluşları (Emniyet ve Jandarma), men edilen araç sahiplerine durumu tebliğ ederek tutanak düzenleyecek ve araçları resmî kurum veya özel otoparklarda muhafaza edecek. Men veya buluntu tutanağı tarihinden itibaren 4 ay içinde detaylı bilgiler ilgili il/ilçe milli emlak birimlerine iletilecek. Sahiplerin teslim başvurusunda bulunması halinde, masrafların ödenmesi ve sakınca bulunmaması durumunda araç iade edilecek.

SATIŞ SÜRECİ...

6 ay içinde aranmayan araçlar milli emlak birimlerince satılacak. Adresi bilinen sahiplere tebligat yapılacak, satış öncesi sicildeki şerhler ilgili kurumlara bildirilecek. Araçların şase/motor numaraları kontrol edilecek; eksiklikler tamamlanamazsa satış yapılmayacak.

Komisyon tarafından hurda olup olmadığına dair rapor düzenlenecek; hurda araçlar lisanslı firmalara, diğerleri ihale ile satılacak.

Satış sonrası şerhler kalkacak, borçlar eski sahibine ait olacak. İki ihalede satılamayan araçlar Makine ve Kimya Endüstrisi’ne devredilebilecek.

Süreç, bildirimden itibaren 5 ayda tamamlanacak.

ALINMAZSA 5 YIL SONRA HAZİNE'YE İRAT

Satış bedelinden muhafaza, numaralandırma ve vergi gibi giderler düşülecek; kalan tutar hak sahiplerine dağıtılacak, alınmazsa 5 yıl sonra Hazine’ye irat kaydedilecek.

Bu arada Milli Emlak Genel Tebliği'ne göre alıcılar, satıştan sonra 1 ay içinde noter aracılığıyla tescil yaptırmak zorunda olduğu, aksi halde Türkiye Noterler Birliği re’sen tescil edileceği kaydedildi.

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