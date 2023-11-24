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Tarım ve Orman Bakanlığı'nca hazırlanan, Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği'nde değişiklik yaptı.

Buna göre, balın doğasında bulunan veya bulunmayan organik ve/veya inorganik maddeler üzerinden ürünün orijinalliğinin belirlenmesine yönelik analiz metotlarından elde edilen sonuçların değerlendirilmesinde kullanılmak üzere karar ölçütleri belirlenerek, bakanlığın internet sayfasında yayımlanacağı duyuruldu. Bu sayede bala dışarıdan madde katıldığının tespitinde gelişmiş analiz metotlarının kullanımı sağlanarak, tüketici menfaatlerinin korunmasına yönelik ilave adımlar atılmış olacak. Bu amaçla resmi kontrollerde kütle spektrometresi (MS) ve nükleer manyetik rezonans spektrometresi (NMR) gibi yüksek teknolojili teknikler kullanılacağı kaydedildi.

Bugünkü Resmi Gazete'de yer alan tebliğte karar ölçütlerinin Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliğine göre kurulmuş alt komisyonun önerisi ve Ulusal Gıda Kodeks Komisyonunun kararıyla belirleneceği belirtildi.

Tebliğe göre, söz konusu ölçütlerin resmi kontrollerde uygulanmasına Bakanlığın internet sayfasında yayımlandığı tarihten 3 ay sonra başlanacak.