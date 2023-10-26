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İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen 'sahte ses' operasyosununda nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri belirlenen 62 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 42'si tutuklanırken, 12'si hakkında ise adli kontrol kararı verildi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Dolandırıcılara, onların iş birlikçilerine, zehir tacirlerine, çetelere, teröristlere, organize suç örgütlerine nefes aldırmayacağız" diyerek sosyal medya hesabından operasyonun detaylarını paylaştı.

Bakan Yerlikaya'nın yaptığı paylaşıma göre İstanbul merkezli Bursa, Kayseri, Kocaeli, Konya ve Hakkari'de örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şüphelilere operasyon yapıldı.

Düşük faizli kredi kullandırma bahanesi ile mağdurları arayarak mobil bankacılık hesaplarına erişen ve onları dolandırdığı tespit edilen 62 şüpheli yakalanarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin 42'si tutuklanırken, 12'si hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Operasyonu düzenleyen polisleri tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Aziz milletimizin duaları ve destekleriyle, mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.