CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, sahte olduğu ortaya çıkan Yeni Pazar Üniversitesi ve lise mezunu olduğu iddia edilen rektörü Prof. Dr. Ali İlseven skandalını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıdı.ANKARA (İGFA) - CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Teki̇n tarafından yazılı cevaplandırılması isteğiyle soru önergesi verdi.
Milletvekili Demir’in Bakan Tekin'den cevaplanmasını istediği sorular şöyle:
- “Uzaktan eğitim veren Yeni Pazar Üniversitesi’nin gerçekte hiç olmadığı, mezun olanlara verilen üniversite diplomalarının da sahte olduğu doğru mudur? Sahte değil ise bu üniversite hangi şehrimizdedir? Yurtdışında ise neden fiziki adresi yoktur?
- Şikayete konu sahte üniversite edu.tr uzantılı internet sitesini nasıl kullanabilmiştir? Yükseköğretim Kurulu bu konuda bir denetleme yapmamakta mıdır?
- edu.tr uzantısı üniversitelere hangi şartlarda verilmektedir? Bu denetim hangi kurum ve/veya birim tarafından yapılmaktadır?
- Diplomaları rektör sıfatıyla imzalayan Ali İlseven’in, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) siteminde hiçbir akademik ünvanına rastlanmadığı doğru mudur?
- Bu ve benzeri sahte üniversite dolandırıcılıkları için ne gibi tedbirler alınmaktadır? Yükseköğretim Kurulu tarafından bu konuda bir açıklama yapılacak mıdır?”
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