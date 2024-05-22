Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sahte zeytinyağına ruhsat verdiği iddialarının asılsız olduğu açıklandı.ANKARA (İGFA) - Söz konusu iddialara ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.

Bazı basın yayın organlarında yer alan “Tarım ve Orman Bakanlığı, sahte zeytinyağına ruhsat vermeye başladığı yönündeki iddianın doğu olmadığının altı çizilen açıklamada, "Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliği kapsamında, zeytinyağı olmayan bir sıvı yağın aroma ve renklendirici ile zeytinyağı algısıyla piyasaya arz edilmesi kesinlikle yasaktır. Ayrıca tebliğ kapsamında zeytinyağının başka sıvı yağlarla karıştırılması da yasaktır. Bahse konu haberlerde iddia edildiği gibi zeytinyağı adı altında aroma ve renklendirici ile üretilen bir sıvı yağa ruhsat veya izin verilmesi kesinlikle söz konusu değildir. Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketiciyi yanıltıcı bu tür ürünlerin tespit edilmesi durumunda ilgililer hakkında 5996 sayılı Kanun kapsamında yasal işlem başlatmaktadır" ifadeleri yer aldı.