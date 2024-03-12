Sahurda ve iftarda sağlıklı beslenmek için nelere dikkat edilmesi gerektiği hususları yanıtlayan Dyt. Selin Yavuz, "Ramazan ayında sağlıklı beslenme ve dengeli bir yaşam tarzıyla kilo almak veya vermek mümkün" dedi.İSTANBUL (İGFA) - Ramazan ayına resmen giriş bulunuyoruz. Bu dönemde beslenmemize dikkat etmemiz, sağlıklı seçeneklerle ilerlemek büyük önem taşıyor.

Sahurda ve iftarda sağlıklı beslenmek için nelere dikkat edilmesi gerektiğini Dyt. Selin Yavuz cevapladı.

DENGELİ VE ÖLÇÜLÜ OLUNMALI!

İftar ve sahurda aşağıdaki önerilere dikkat etmek faydalı olabilir:

İftarda dikkat edilmesi gerekenler;

İftarda hızlıca çok fazla yemek yemek yerine, hafif bir çorba veya su ile başlayarak mideyi rahatlatmak iyi olabilir.

Protein kaynaklarından zengin olan, ızgara tavuk, balık, et gibi besinleri tercih etmek tokluk hissini artırabilir.

Sebzeleri, salataları ve lifli gıdaları öğünlerinize eklemek sindirimi kolaylaştırır.

Tatlı olarak aşırı şeker içeren yiyeceklerden ziyade, taze meyveleri veya şekersiz tatlıları tercih etmek daha sağlıklı olabilir.

Sahurda dikkat edilmesi gerekenler;

Sahurda sindirimi kolay ve uzun süre tok tutan yiyecekler tercih etmek önemlidir. Yulaf ezmesi, tam buğday ekmeği gibi lifli gıdalar ve yumurta gibi protein kaynakları iyi bir seçenektir.

Bol su içmeyi unutmayın, su vücudu nemli tutar ve gün boyu susuzluğu önler.

Kahvaltıda süt ve yoğurt gibi kalsiyum kaynaklarına da yer vermek kemik sağlığı için önemlidir.

Ayrıca, iftar ve sahur arasında ara öğünlerde de hafif ve sağlıklı atıştırmalıklar tercih edilebilir.

Örneğin, taze meyveler, yoğurt, fındık gibi atıştırmalıklar beslenmeyi dengelemek için faydalı olabilir.