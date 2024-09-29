İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İzmir Sanat Söyleşileri'nin ilk konuğu şair ve yazar Ahmet Ümit oldu. İzmirli şair Tuğrul Keskin'in moderatörlüğündeki söyleşide, Türkiye’nin yaşadığı siyasi çalkantıları anlatan Ümit, yazarlığa adım atmasını sağlayan anılarını da paylaştı.İZMİR (İGFA) - Şair ve yazar Ahmet Ümit, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü'nün düzenlediği İzmir Sanat Söyleşileri'nin ilk konuğu oldu. İzmirli şair Tuğrul Keskin'in moderatörlüğünde İzmir Sanat’ta düzenlenen söyleşide, Ahmet Ümit anılarını paylaştı. Gençlik yıllarından başlayarak çeşitli dönemlerde Türkiye’nin yaşadığı siyasi çalkantılar içerisinde başından geçen olayları anlatan Ümit, yazarlığa adım atışına ilişkin anılarını da paylaştı. Ümit, aklında hiç yokken cinayet romanlarına geçiş serüvenini, Başkomser Nevzat karakterinin hikayesini, Türkiye’deki cinayet roman yazarlığının geldiği noktayı salonu dolduran okurlarına aktardı.

Yeni kitapta okuyucuları sürpriz bekliyor Salı günü piyasaya çıkması beklenen yeni romanı “Yırtıcı Kuşlar Zamanı” ile ilgili de konuşan Ahmet Ümit, okuyucularını Başkomser Nevzat’la ilgili bazı sürprizlerin beklediğini açıkladı. Salondaki izleyicilerden gelen sorulara cevap veren usta yazar programın sonunda çekilişle belirlenen 20 şanslı izleyicisine kitaplarını hediye etti.

İzmir Sanat Söyleşileri devam edecek İzmir Sanat Söyleşileri kapsamında tanınmış edebiyatçılar ve sanatçılar, Tuğrul Keskin tarafından konuk edilecek. Etkinliklerde kültür, sanat ve gündem üzerine konuşmaların yanı sıra konuğun güncel üretimlerine ve sanat yaşamına dair sohbetler de olacak.