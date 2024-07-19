Saitabat Şelalesi, turistler ve Bursalı vatandaşlar tarafından sıkça tercih edilen, sevilen bir doğal güzellik olarak tercih edilmeye devam ediliyor.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Kestel ilçesinde bulunan Saitabat Şelalesi, doğal ve büyüleyici güzelliği ile turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Yeşil, gölge ve serin bir alanda kahvaltı etmek, yemek yemek veya çay içmek isteyen ziyaretçiler, Saitabat’taki restoran veya kafeleri kullanabiliyor.

Öte yandan ziyaretçilerin ve çocukların daha keyifli vakit geçirebilmeleri için kiralanan atlar da mevcut.

Ayrıca burada, sevdiklerinize hediyeler alabileceğiniz butik dükkanlar ve el emeği ürünler de var.