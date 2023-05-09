Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin muhtelif noktalarında bulunan 11 ticari taksi durak yerinin işletilmesi için ihaleye çıkıyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehrin muhtelif noktalarında hizmet verecek olan ticari taksi durak yerlerinin işletilmesiiçin ihaleye çıkıyor.

Toplamda 11 ticari taksi durak yeri için gerçekleştirilecek ihalelerin ilki, 16 Mayıs Salı günü yapılacak.2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacak olan ihaleler için şartname ve ekleri, Büyükşehir Belediyesi Gelirler Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilecek. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, ihale günü saat 12:30’a kadar belirtilen evrakları eksiksiz bir şekilde hazırlaması ve idareye teslim etmesi gerekecek.

16 Mayıs Salı günü gerçekleştirilecek ilk ihalede, Cadde 54 Taksi Durağına 12 plakalık, SEAH Taksi Durağına 5 plakalık ve Kampüs Taksi Durağına 10 plakalık işletme hakkı ihale edilecektir.

17 Mayıs Çarşamba günü gerçekleştirilecek ihalede ise Yazlık Taksi Durağına 10 plakalık, Ramada Otel Taksi Durağına 3 plakalık, Beşköprü Taksi Durağına 6 plakalık ve Arifiye İstasyon Taksi Durağına 3 plakalık işletme hakkı ihale edilecektir.

23 Mayıs Salı günü gerçekleştirilecek son ihalede ise, Erenler Çaybaşı Taksi Durağına 6 plakalık, Akyazı AVM Taksi Durağına 6 plakalık, Akyazı Terminal Taksi Durağına 5 plakalık ve Kocaali Bizim Taksi Durağına 5 plakalık işletme hakkıihale edilecektir.