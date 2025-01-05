Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tıp Merkezi, teknik altyapısı, uzman hekim kadrosu ve kalifiye personeliyle 2024 yılında da Sakarya’ya ‘şifa’ oldu.SAKARA (İGFA) - Hayatın her alanında vatandaşa hizmet veren Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Tıp Merkezi’nde 2024 yılında 150 binden fazla kişi tanı ve tedavilerle şifaya kavuştu. Belediyenin sağlık merkezi bu yıl da göğüs hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, diş, dahiliye, ortopedi, nöroloji, psikolog, diyetisyen ve genel cerrahi alanında faaliyet gösterdiği her gün ortalama 600 hastanın derdine deva oldu. Ayrıca yıl içinde 600’den fazla öğrenciye ağır ve diş sağlığı anlatıldı.

Göğüs hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, diş, dahiliye, ortopedi, nöroloji, psikolog, diyetisyen ve genel cerrahi polikliniklerinde sağlık hizmeti sunan Büyükşehir’in sağlık merkezi, 1 yılda 150 binden fazla hasta kabulü yaptı.

Kadrosunda 12 doktor 2 psikolog ve 1 diyetisyenin bulunduğu merkez görüntüleme, tanı ve tedavi hizmetleriyle faaliyet gösterdiği her gün ortalama 600 hastayı şifayla buluşturdu.

Şehir içi ve dışı olmak üzere sunduğu hasta nakil hizmetinden ise bin 38 kişi yararlandı. Öte yandan bakıma muhtaç olan ve evde tedavi gören 127 vatandaşın elektronik hasta yatağı ise Büyükşehir tarafından bedelsiz sunuldu.

Birçok önemli gün ve haftalarda halk sağlığının koruması, toplum bilincinin oluşması için konferanslar ile farkındalık programları düzenleyen Tıp Merkezi, Hipertansiyon Günü, Ağız ve Diş SağlığıHaftası, Dünya Emzirme Haftası, Acil Sağlık Hizmetleri Haftası ve Dünya Diyabet Günü’nde toplumu bilinçlendirici etkinlikler yaptı, muayeneler gerçekleştirdi.

Uzman sağlık ekipleri ve psikologlarıyla 7’den 70’e şehrin her noktasına hizmet götüren Tıp Merkeziözellikle yaşlılar, kadınlar ve çocuklara özel organizasyonlara imza attı.