Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Enes Zengin, Ankara’da gerçekleştirilecek Büyükler Grekoromen Türkiye şampiyonası öncesi güreş sporcularıyla bir araya geldi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Enes Zengin, Ankara’da gerçekleştirilecek Büyükler Grekoromen Türkiye Şampiyonası öncesi güreş sporcularıyla bir araya geldi.

Sporcuları motive etti

21 ve 23 Ocak tarihleri arasında mindere çıkacak 16 sporcuyu başarılar dileyen Başkan Zengin, sporcuların fiziksel ve psikolojik durumu hakkında antrenörlerden bilgi alarak motivasyonlarına katkı sundu.

Programda ayrıca minik sporcularında antrenmanlarını izleyen Zengin,onlara güreş mayosu sözünü verdi.

Şampiyonaya katılacak sporcularımıza başarılar diliyorum

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Zengin, “Sakarya, güreş sporunda her zaman ülkemizin en başarılı şehirlerinden biri olmuştur. Geçmişte olduğu gibi bugün de bu alanda ciddi ve aktif bir rol üstlenmeye devam ediyoruz. Gelecek dönemlerde bu başarıyı daha da ileriye taşımak ve sistemimizi güçlendirerek kendimizi geliştirmek için var gücümüzle çalışacağız. Şu an itibariyle 16 sporcumuz şampiyonaya katılmaya hak kazandı. Şampiyonaya katılacak tüm sporcularımıza şimdiden başarılar diliyor ve kupalarla geri döneceklerine olan inancımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum.” dedi.

“Önceliğimiz altyapıyı güçlendirmek”

Spor projeleriyle ilgili bilgi veren Başkan Zengin, “Büyükşehir Belediyesi olarak tıpkı diğer branşlarda olduğu gibi güreşte de önceliğimiz altyapıyı güçlendirmek. Çocuklarımızı küçük yaşlardan itibaren bu spora dahil ediyor ve büyük bir özveriyle yetiştiriyoruz. Hocalarımız, her bir sporcuyla özel olarak ilgileniyor, onlara adeta kendi evlatları gibi yaklaşıyor. Bu hem sporcularımıza olan bağlılığımızın hem de güreş alanındaki başarıya olan inancımızın bir yansımasıdır. Sakarya’da, bu branşta faaliyet gösteren modern bir güreş tesisimiz bulunuyor. Bu tesis, sporcularımıza konaklama imkânı da sunarak onları her anlamda destekleyen bir ortam sağlıyor. Tüm bu imkanlar bir araya geldiğinde, güreşte her zaman başarılı sonuçlar elde etmemiz kaçınılmaz oluyor” diye konuştu.

“Gelecekte tesisleşmeyi artıracağız”

Başkan Zengin sözlerini şöyle sürdürdü, “Bizler çocuklarımıza, hocalarımıza ve şehrimize sonuna kadar güveniyoruz. Güreş yalnızca bir spor dalı olmanın ötesinde çocuklarımızın kötü alışkanlıklardan uzak durmasını ve sağlıklı bir aile ortamında sosyalleşerek gelişmesini sağlayan bir araçtır. Bu bizim için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağıdır. Şehrimizin birçok ilçesinde güreş branşında kullanılan tesislerimiz bulunuyor. İlerleyen dönemlerde bu tesisleri daha fazla bölgeye yaymayı ve gençlerimizi bu tesislerde yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bunun yanı sıra, küçük mahallelerimizde de bu tarz tesislerin artması adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yusuf Alemdar’dan destek sözü aldık. Kendisine bu vesileyle tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah bu gelişmeler hem gençlerimiz hem de şehrimiz için büyük fayda sağlayacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Sakarya’nın 16 sporcusu, Türkiye Şampiyonası’na Sakarya imzasını atacak.