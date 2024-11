Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı ikinci birleşimi ve SASKİ Genel Kurulu’nun 2. Oturumu merkez meclis binasında gerçekleştirildi. Büyükşehir ve SASKİ’nin 2025 yılı bütçesi oy birliğiyle kabul edilerek 14 milyar 706 milyon TL olarak belirlendi.SAKARYA (İGFA) - Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu’nun başkanlık ettiği mecliste Büyükşehir Belediyesi’nin ve Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (SASKİ) 2025 bütçesi oylamaya sunuldu.

Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2025 Mali Yılı Bütçe Tasarıları incelenerek oy birliğiyle kabul edildi. Büyükşehir 2025 bütçesi 9 milyar 706 milyon 658 bin TL olurken; SASKİ’nin bütçesi 5 milyar oldu. BöylelikleBüyükşehir ile SASKİ’nin 2025 yılı bütçesi 14 milyar 706 milyon TL olarak belirlendi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ise halkın her kuruş parasını memlekete hayırlı hizmet yolunda, geleceğinde Türkiye’sinde Sakarya’nın en parlak şehirler arasında yer alması için kullanılacağını ifade ederek, “Derdimiz millet, memleket ve vatana hizmettir. Sakarya’mız için gayret ve samimiyetle çalışmaya devam edeceğiz” vurgusu yaparak, meclis kararlarını şöyle değerlendirdi: “Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana en acilinden başlamak üzere memleketimizin sorunlarını çözmek, hizmet üretmek için gayretle çalışıyoruz. Kimsenin kuşkusu olmasın, milletin her kuruş parası memlekete hizmet için kullanılacaktır. Geleceğin Türkiye’sinde Sakarya’yı en parlak şehirler arasında görmek istiyor ve bunun için hayatın her alanında fark oluşturacak hizmetler ortaya koymaya çalışıyoruz. 2025 yılı bütçesi şehrimize, milletimize hayırlı uğurlu olsun”

Gündem maddeleri

Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 47,48,49,50 ve 51. Maddeler tek tek okunarak komisyonlardan geldiği şekilde oy birliği ile kabul edildi. SASKİ Genel Kurulu’nda ise yine Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen 4 madde oy birliği ile kabul edildi.