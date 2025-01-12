Sakarya Büyükşehir Meclisi 13 Ocak Pazartesi günü toplanıyor. Oturumda 97 maddelik gündem oylanacak.Yılın ilk meclisi 70 milyon liralık yeni yatırımları görüşecek.SAAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı, 13 Ocak Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Büyükşehir Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleşecek oturumda 97 gündem karara bağlanacak. Toplantı saat 14.00’da başlayacak.

70 milyonluk tahsis

Yeni yılın ilk meclis toplantısında Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 70 milyon liralık yatırımlar için meclis üyelerinden yetki alacak. Karasu Sahil Düzenleme ve Sapanca Serenity Koridor projelerinin yanı sıra Sıfır Atık yatırımları için süreç resmen başlayacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından tahsis edilen kaynakla şehre yeni yaşam alanları kazandırılmış olacak.

3 yeni kardeş şehir

Toplantıda ayrıca yeni kardeş şehir ilişkileri kurulması için karar alınacak. Bu kapsamda Irak’ın başkenti Bağdat ile Suriye’nin Şam ve Humus şehirleriyle kardeş şehir ilişkileri kurulması için Başkan Alemdar’a yetki verilecek.