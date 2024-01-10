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Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin 2010’dan bu yana sürdürdüğü ve gelenek haline getirdiği Büyükşehir Akademi’nin güz dönemi, bizzat kursiyerlerinden oluşan Kemalcan Ergün’ün korosunun gerçekleştirdiği “Güze Veda” isimli dinleyenleri mest eden bir Türk Müziği konseriyle son buldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Akademi’yi şehirde bir gelenek haline getirdi.

2010 yılından bu yana yüzlerce öğretici, yazar, şair, akademisyen ve sanatçının Sakaryalılara çok şey kattığı, öğretileriyle önemli bir kazanım oluşturan Büyükşehir Akademi’nin bu sezon gerçekleştirilen güz dönemi, harika bir programla son buldu. Türk Müziği eğitmeni Kemalcan Ergün,Ziya Taşkent Konser Salonu’nda “Güze Veda” isimli dinleyenleri büyüleyen bir konser programı gerçekleştirdi.

UNUTULMAZ BİR KONSER

Akademi içindeki kursiyerlerden oluşan koro ekibi, katılımcıları adeta mest etti. Kemalcan Ergün’den dönem boyunca Türk Müziği eğitimi alan koro, saz ekibi eşliğinde sanatsevere Türk ezgilerinden seçkin eserler okudu. Güz döneminde sanatla, kültürle, bilgi birikimiyle geçen dersler konserle sona erdi. 8 hafta, 8 farklı branşta yapılan eğitimler sonunda katılımcı kursiyerlere belgelerini ders koordinatörleri takdim etti.

Veda programında konuşan Şair Ercan Yılmaz, “Kıymetli misafirler, insan hayatta Necatigil’in vurgu yaptığı bu üç şeyi arar: Ayna, anlam, lâmba. Bizi bize gösterecek aynalara, anlamlara, lâmbalara ihtiyacımız vardır. Sakarya Büyükşehir Belediyesi mutâd olduğu üzere Büyükşehir Akademi programıyla bu imar faaliyetini hayata geçiriyor, Başkan Yüce’ye teşekkürler” dedi. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Kasım’da başlayan Büyükşehir Aakdemi’ye 500 kayıt yapıldı. İlgi, alakalarından dolayı tüm sanat ve kültür dostlarına şükranlarımızı sunuyoruz. Bireysel ve entelektüel gelişimin merkezi olan bu akademide koordinatörlük yapan tüm hocalarımıza ve sanatçı dostlarımıza minnettarız” ifadeleri yer aldı.