Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Akyazı’da başlattığı altyapı projesi kapsamında bölgeye içme suyu sağlayan 6 bin metrelik hattı yeniliyor. Vatandaşları kaliteli içme suyu ile kesintisiz şekilde buluşturacak imalatın 2 bin 300 metrelik kısmı tamamlandı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Akyazı Çıldırlar Mahallesi’nde başladığı hat yenileme projesi kapsamında bölgeye içme suyu sağlayan 6 bin metrelik hattı yeni ve sağlam hale getirecek. Uzun yıllardan beri vatandaşlara içme suyu sağlayan ve deformasyonları nedeni ile sorunlara neden olan eski hat kısa sürede güçlü hale gelecek. 2 bin 300 metrelik kısmı tamamlanan hat yenileme projesinin geri kalan 3 bin 700 metrelik kısmı için ekipler aralıksız şekilde çalışıyor.

İLÇENİN GELECEĞİNE DE HİZMET EDECEK Kurum tarafından yapılan açıklamada ise, “ Akyazı ilçemizin Çıldırlar Mahallesi’nde devam eden altyapı projesi ile bölgenin bugün yaşanan sorunlarına çözüm olurken aynı zamanda gelecekte oluşabilecek su ihtiyaçlarına da karşılık vereceğiz. Projelerimizi her zaman olduğu gibi ilçelerimizin gelecek vizyonuna göre hayata geçiriyoruz. 6 bin metrelik hat sayesinde vatandaşlarımız kaliteli içme suyuna kesintisiz şekilde ulaşacak. Aynı zamanda yenilenen hat sayesinde kayıp ve kaçağa geçit vermeden ciddi oranda su tasarrufu da elde edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.