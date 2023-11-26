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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Akyazı Ada Caddesi ve civarında başlattığı 5 bin 500 metrelik içme suyu hat çalışmalarının sonuna geldi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Akyazı’da arıza ve kesintilere neden olan 5 bin 500 metrelik içme suyu hattının yenilenmesi çalışmalarında sona geldikleri bilgisini kamuoyuyla paylaştı.

Uzun yıllardan beri bölgeye hizmet veren ve yıpranması sonucunda su kayıplarına neden olan hattın son 250 metrelik kısmında devam eden yenileme çalışmaları tamamlandıktan sonra Ada Caddesi ve çevresi kesintisiz içme suyu ile buluşacak. Kısa sürede tamamlanması hedeflenen yenileme çalışmalarının hemen ardından bölgede 6 bin metrelik yağmur suyu hattı yenilemesinin de yapılacağının müjdesi verildi.

Sona gelinen çalışmalarla ilgili açıklama yapan Başkan Yüce, “ Bölgede yaşanan içme suyu sorunlarına Büyükşehir Belediyesi olarak hızla çözüm ürettik. Yenileme çalışmalarında sona geldiğimiz hat sayesinde hem ciddi oranda su tasarrufu sağlayacağız hem de vatandaşlarımızı yaşadıkları su sorunlarından kurtaracağız. Her ilçemizde olduğu gibi Akyazı için de durmadan, yorulmadan çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İçme suyu çalışmalarının hemen ardından başlatacağımız 6 bin metrelik yağmur suyu hattı ile toplamda 11 bin metrelik hat yenilemiş olacağız. Projelerimizin bölge halkına hayırlı olmasını dilerim” dedi.