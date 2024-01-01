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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Geyve Akdoğan ve Karacaören Mahallesi’nde imalatını sürdürdüğü 4 bin metrelik hat ile bölgeye kesintisiz içme suyu ulaştıracak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Sakarya’nın dört bir yanında sürdürdüğü altyapı çalışmalarına her geçen gün bir yenisini ekliyor.

Geyve ilçesinin kırsal kesimlerinde kalan ve uzun yıllardan beri içme suyu sorunu yaşayan Akdoğan ve Karacaören Mahallelerinin su sorununa Büyükşehir Belediyesi 4 bin metrelik hat ile çözüm olacak. Tarım ve hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı bölgede özellikle yaz aylarında yaşanan içme suyu yetersizliği yeni hat ile tarihe karışacak. Ekiplerin aralıksız sürdürdüğü çalışmalar ile kısa sürede bölge halkının hizmetine sunulacak 4 bin metrelik hat sayesinde, mahalle sakinlerinin musluklarına kaliteli içme suyu kesintisiz şekilde ulaştırılacak.

Çalışmalarla ilgili kurum tarafından yapılan açıklamada ise, “Söz konusu hizmet olunca bizim için şehrimizin merkezi de en uzak noktası da bize eşit mesafede. Şehrimizde yaşayan tüm hemşerilerimiz hizmetlerimizden faydalansın diye her mahallemizin sorununa çözüm oluyoruz. Geyve’de bulunan iki mahallemizin de içme suyu sorunlarını bu düşünce ile çözüme kavuşturacağız. 4 bin metrelik yeni içme suyu hat çalışmalarını kısa süre içerisinde tamamlamak ve vatandaşlarımızın hizmetine en hızlı şekilde sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz” ifadeleri kullanıldı.