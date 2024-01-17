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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bedensel Engelliler Futbol Takımı, Ampute Futbol 1. Ligi’nde SancaktepeAmputeTakımı ile karşı karşıya geldi. Müsabakadan 3-0 galibiyetle ayrılan temsilcimiz, şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj sağladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bedensel Engelliler Futbol Takımı, Ampute Futbol 1. Ligi’nde şampiyonluk yarışını sürdürüyor.

Son olarak SancaktepeAmputeTakımı ile karşı karşıya gelen temsilcimiz, maçtan 3-0 galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj sağladı.

Üç puanı üç golle alan temsilcimizin golleri,13. dk. Ali Budak, 35. dk. Nurettin Balkaya ve 49. dk. Yasin Akbulut’tan geldi.

21 Ocak Pazar günü Kayseri Erciyes AmputeTakımı ile karşılaşacak Büyükşehir Belediyesi Bedensel Engelliler Futbol Takımı, karşılaşmaya mutlak galibiyet hedefiyle çıkacak.