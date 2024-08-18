SASKİ, Arifbey Mahallesi’nde devam eden altyapı çalışmalarını tamamladı. Bin 500 metrelik yeni içme suyu hattı ile nüfus oranı her geçen gün artan mahalle güçlü altyapı ile buluştu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), güçlü altyapı ağını şehir genelinde tamamladığı projelerle genişletmeye devam ediyor. Arifiye Arifbey Mahallesi’nde başlatılan bin 500 metrelik yeni içme suyu hattı tamamlandı. Bağlantıların da yapılması ile birlikte aboneler kesintisiz içme suyu ile buluştu.

PROJELER HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

Kurum tarafından yapılan açıklamada, “Sakarya’nın genelinde sürdürdüğümüz projelerimizi bir bir tamamlamaya devam ediyoruz. Yeni çalışmaları da hali hazırdaki projeler bittiği gibi devreye alıyoruz” dedi.

Açıklamanın devamında ise, “Sakarya’nın altyapı geleceğini garanti altına almak, vatandaşlarımızı kesintisiz içme suyu ile buluşturmak için var gücümüzle sahadayız. Gelişim ivmesi hız kazanan ve buna bağlı olarak nüfusu her geçen gün artan Arifbey Mahallesi’ne de bin 500 metrelik yeni içme suyu hattı kazandırdık” ifadeleri kullanıldı.