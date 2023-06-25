Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir merkezi ve 16 ilçede başlatılan asfalt dönüşüm seferberliği kapsamında Arifiye Siteler Caddesi yeni yüzüne kavuştu. 1200 metre uzunluğa, 6 metre genişliğe sahip arter 2 bin ton asfalt ile yenilendi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehrin çehresini değiştirmeye devam ediyor. Altyapı çalışmaları tamamlanan güzergâhlar tek tek sıcak asfalta kavuşuyor. Yeni asfalt sezonuna hızlı başlayan Büyükşehir, kent merkezinde ve 16 ilçede güzergahları yeniliyor.

Bu kapsamda Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi (YOLBAK) ekipleri Arifiye Siteler Caddesi’nde başlattığı işlemleri tamamladı.

ARİFİYE SİTELER CADDESİ SİL BAŞTAN

Büyükşehir Arifiye’nin Arifbey Mahallesi’nde de hızlı bir dönüşüm çalışması gerçekleştirdi. 1200 metre uzunluğa, 6 metre genişliğe sahip Siteler Caddesi bayram öncesi yeni yüzüne kavuştu. Ekipler yaklaşık 2 bin ton asfalt ile yenilendi. Çalışmayla bölge ulaşımlarına konfor sağlandı. Kurban Bayramı öncesi bölgeye adeta bir bayram hediyesi olan çalışmalardan vatandaşlar büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.