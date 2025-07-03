Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Arifiye Çaybaşıfuadiye ve Çaybaşıyeniköy Mahalleleri arasında önemli geçiş güzergahı olan bin 350 metrelik bağlantı yolunu, bin 250 ton sıcak asfaltla yepyeni bir yüze kavuşturdu.SAKARYA (İGFA) - Arifiye kırsalı için transit özelliği taşıyan önemli bağlantı noktasında tarım ve hayvancılık faaliyetleri kolaylaştı, mahalleler arası ulaşım hattı modern bir görünüme kavuştu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi 16 ilçede planladığı asfalt çalışmalarını tek tek hayata geçiriyor.

GRUP YOLLARI SİL BAŞTAN

Yol Bakım ve Altyapı Koordinason Dairesi Başkanlığı (YOLBAK) ekipleri son olarak Arifiye’nin kırsalında iki önemli mahalle grup yolunu sil baştan yeniledi.

Asfalt desteğinin sağlandığı Arifiye Belediyesi, yürüttüğü çalışmayla Çaybaşı Fuadiye ve Çaybaşı Yeniköy bağlantı yolunu asfaltla buluşturdu.

BİN 350 METREYE BİN 250 TON ASFALT

Bu kapsamda yoğun tarım ve hayvancılık faaliyetlerin sürdüğü, Arifiye kırsalında transit geçiş özelliği taşıyan bin 350 metrelik güzergâh, bin 250 ton sıcak asfalt ile güvenli ve konforlu hale getirildi.

Bölgede yaşayan vatandaşların yoğun olarak kullandığı bağlantı yolu, kırsal ulaşım için büyük kolaylık sağlıyor.

“TARIM VE HAYVANCILIĞA KATKI SUNACAK”

Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Çaybaşı Fuadiye Muhtarı Ayhan İnan, “Çaybaşıfuadiye ve Çaybaşıyeniköy mahalleleri arasında ulaşımın sağlandığı bağlantı yolumuz için asfalt ihtiyacımızı Yusuf Başkanımıza ilettik. Sağ olsun Yusuf Başkanımız hemen ilgilenerek bizlerin talebine karşılık verdi. Bağlantı yolumuzun trafik yoğunluğu fazla, diğer mahalleler ile şehir merkezine ulaşımını kısaltan bir yoldur. Tarımsal ve hayvancılık faaliyetlerimize katkı sunacağından dolayı emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.