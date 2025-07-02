Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Muharrem ayı dolayısıyla 16 ilçede ikram programları gerçekleştirerek aşure bereketini şehrin dört bir yanına taşıyacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, birlik ve beraberliğin simgesi olan Muharrem ayı dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza atıyor.

Bu özel ayın manevi atmosferini paylaşmak amacıyla, şehrin 16 ilçesinde vatandaşlara aşure ikramında bulunulacak.Büyükşehir bu yıl, şehrin en kapsamlı aşure ikramı organizasyonuna imza atarak bereketi şehrin dört bir yanına taşıyacak.

Geleneksel kültürün önemli bir parçası olan ve toplumsal dayanışma ruhunu pekiştiren aşure ikramı hem gönülleri, hem de ağızları tatlandıracak.