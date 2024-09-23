SASKİ, Bağlar Mahallesi'nde altyapı iyileştirme çalışmalarını başarıyla tamamladı. 450 metre yağmursuyu hattı ve yağmur suyu ızgarası imalatını bitiren ekipler, aynı zamanda bölgenin kanalizasyon hattını da yeniledi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), sonbaharın gelmesiyle birlikte yağmursuyu hatlarındaki onarım ve yenileme çalışmalarına hız kazandırdı. Ekipler çalışmalar kapsamında Erenler ilçesinin Bağlar Mahallesi’nde, zamanla deforme olan 450 metrelik yağmur suyu hattını yeniledi.

SU TAŞKINLARINA KARŞI ÖNLEM

Yenilenen 450 metrelik yağmur suyu hattına ek olarak mahallenin muhtelif yerlerine yağmur suyu ızgarası imalatı da gerçekleştirdi. Yağmur suyu ızgaraları sayesinde, suyun daha hızlı ve verimli bir şekilde tahliye edilmesini sağlanacak ve olası taşkınların önüne geçilmiş olacak. Kanalizasyon altyapısının da bir kısmı yenilenen bölge böylelikle güçlü altyapı ile buluştu.