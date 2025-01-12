Sakarya2da SASKİ, meteoroloji verilerine göre Sakarya’da 96 saat boyunca sürmesi ön görülen yağışa karşı tedbirlerini aldı. Şehrin muhtelif noktalarında bulunan yağmur suyu ızgaralarının içini çamur ve atık maddelerden temizleyen ekipler hatları yoğun yağışa karşı güvenli hale getirdi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 4 günlük yağış uyarısının hemen ardından teyakkuza geçti.

Yağışın şiddetinin artması durumunda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir alan ekipler, şehrin muhtelif noktalarında bulunan yağmur suyu ızgaralarının işleyişine engel olacak atık maddeleri temizledi.

Kurum tarafından yapılan açıklama ekiplerin 24 saat esasıyla sahada olduğu belirtilirken, “Yağışların olumsuzluklara değil su kaynaklarımıza bereket olması için hazırlıklarımızı tamamladık. Güçlü altyapımız ve aldığımız tedbirler ile yağmur sularını kayıpsız şekilde taşıyacağız. Olası olumsuzluk durumunda vatandaşlarımız ALO 185 Çağrı Merkezi’nden bizlere her zaman ulaşabilirler” ifadelerine yer verildi.