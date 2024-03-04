Büyükşehir Hentbol, Hentbol Erkekler Süper Ligi’nin 17. haftasında konuk edeceği Beşiktaş sınavına hazırlanıyor. 5 Mart Salı günü oynanacak karşılaşma saat 19.00’da başlayacak ve TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SAKARYA / (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Hentbol Takımı, Erkekler Hentbol Süper Ligi’nin 17. Haftasında 5 Mart Salı günü ligin güçlü ekiplerinden Beşiktaş Safi Çimento’yu konuk edecek. Serdivan Spor Salonu’nda oynanacak mücadele öncesinde yoğun bir idman temposu var.

HEDEF MUTLAK GALİBİYET

Büyükşehir’i güçlü kadrosu, Beşiktaş’ı deplasmandan farklı mağlubiyetle göndermek için sıkı bir hazırlık yapıyor. Şampiyonluk yarışı için önem arz eden mücadele için taraftara “Tribüne bekliyoruz” çağrısı yapıldı.

TÜM SPORSEVERLER DAVETLİDİR

Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Hentbol Erkekler Süper Ligi’nin 17. haftasında karşılaşacağımız Beşiktaş Safi Çimento mücadelesinde oyuncularımıza destek için tüm sporseverler davet ediyoruz” denildi.