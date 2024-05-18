Büyükşehir Belediyesi Sakarya Bike Fest programı kapsamında 19 Mayıs Pazar günü Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde spor tutkunlarını bir araya toplayacak. Tour of Sakarya 3. etap yarışı sonrası ‘İkilem’ konseri Sakaryalılarla buluşacak. Ücretsiz olacak konser önce 25 bisiklet çekilişle vatandaşlara hediye edilecek.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, tarihi bir organizasyona ev sahipliği yapmaya başladı.

Dünyanın birçok yerinden gelen yıldızları ve bisiklet tutkunlarını bir araya getiren Sakarya Bike Fest, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda da büyük bir coşkuya sahne olacak.

Bu yıl 105.’si kutlanacak olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda sporseverlerin kalbi Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde atacak.

KONSER VE ÇEKİLİŞ

Yarışlar ve ödüllerin sonrasında Avrupa’nın en donanımlı bisiklet tesisinde ünlü müzik grubu İkilem, konserde vatandaşlarla buluşacak. Konser öncesinde de 25 bisiklet çekilişle vatandaşlara hediye edilecek.

19 Mayıs Pazar günü Tour Of Sakarya (yol bisikleti) 3. Etap yarışları start alacak. Konser 20.30’da başlayacak.

KATILIM ÜCRETSİZ, BÜYÜKŞEHİR’DEN DAVET

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Büyükşehir olarak yarışları, sonrasında gösterilerle konserleri vatandaşlarımızla buluşturmak adına yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Yarışların sonunda heyecanı katlayacak olan İkilem konserine katılım ücretsizdir. Spora tutkulusu olan 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızı Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde buluşmaya çağırıyoruz” denildi.