Tahmini Okuma Süresi: dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Ulusal Sakarya Bir Başka” konulu fotoğraf yarışmasında ödüller sahiplerine teslim edildi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl üçüncüsü düzenlenen ‘Sakarya Bir Başka’fotoğraf yarışması ile yine birbirinden güzel fotoğrafların sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Ofis Sanat Merkezi’nde düzenlenen ödül töreniyle derece elde eden fotoğrafçılar ödüllerine kavuştu.

Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ile fotoğraf sanatçıları ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Sakarya’nın tarihi, kültürel ve doğal turistik değerlerinin fotoğraflandığı 3. Ulusal Sakarya Bir Başkafotoğraf yarışmasına 261 katılımcı bin 107adet fotoğrafla katılım sağladı.Yarışmanın jüri koltuğunda Fotoğraf Sanatçılarıİhsan Korkut, İbrahim Zaman, İzzet Keribar, Merih Akoğul, İsa Cıda, Sinan Çileli ve Servet Sezgin yer aldı.Seçici kurulun hassas çalışmaları sonucunda39 fotoğraf sanatçısına ait 55 adet fotoğraf ödülve sergileme almaya hak kazandı.

1’NCİ SEÇİLEN SANATÇIYA 15 BİN TL ÖDÜL VERİLDİ

Düzenlenen fotoğraf yarışmasındabirinci olan fotoğraf 15 bin TL, ikinci 12 bin TL, üçüncü ise 9 bin TL ödül kazandı. Mansiyonda seçilen ilk üç fotoğraf ise 5’er bin TL ödül aldı. Ayrıca sergileme alan her bir fotoğrafçıda 500’er TL kazandı. Kazanan yarışmacılara ödüllerini Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce takdim etti.

Başkan Yüceyarışmaya katılan tüm fotoğrafçıları tebrik ederek, “Sakarya, tarihinden aldığı ilhamla, doğal güzellikleriyle ve kültürel zenginlikleriyle benzersiz bir şehir. Bu yarışma, şehrimizin çeşitliliğini ve güzelliklerini gözler önüne serme fırsatı sunuyor.Jürimizin titiz çalışmaları sonucunda seçilen eserleri ve ödüle layık görülen fotoğrafçıları kutluyorum. Katılım gösteren her bir sanatçımızı yürekten tebrik ediyorum” diyerek kazananlara ödüllerini takdim etti.

*Birincilik: Uzunçarşı’da Yağmur, Nihat Kolunsağ

*İkincilik: Ayçiçeği Bisiklet Vadisi, Serkan Özkan

*Üçüncülük: Acelle Yaylası’nda Vargit Çiçeği, Sezai Özaltın

-Mansiyon Birincilik: Kırantepe’de Paraşütçüler, Emir Tetik

-Mansiyon İkincilik: Karasu Gün Batımı, Alaattin Şenol

-Mansiyon Üçüncülük: Taraklı’da Kış, Volkan Karagülleoğlu