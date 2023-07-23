Büyükşehir Belediyesi, özel atıkların toplanması ve yenilenebilir enerji konusunda örnek bir projeye daha imza atarak Türkiye’de örnek oldu. Bitkisel atık yağlar, ilaç atıkları, elektronik atıklar, atık pil ve akümülatör atıklarına ulaşılması için geliştirilen mobil uygulama ve web sitesi hizmete açıldı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi özel atıkların toplanması ve yenilenebilir enerji kaynakları alanında çalışmalarını hızla sürdürüyor.

“Daha Yaşanılabilir Bir Dünya” mottosuyla hareket eden Büyükşehir,bitkisel atık yağlar, ilaç atıkları, elektronik atıklar, atık pil ve akümülatör atıklarının toplanarak doğaya kazandırılması geliştirdiği uygulamayla Türkiye’de ve dünyada örnek oldu.

Bu tür atıkların doğayı zehirlemesini önleyerek yeniden kazanımını sağlayacak olan uygulama mobilde ve web üzerinde aktif edildi. Bu proje sayesinde vatandaşlar doğa için tehlike arz eden bu tür atıkların toplanması için detayları uygulamadaki forma yükleyecek. Büyükşehir ekipleri ise yapılacak bildirim sonrasında adreslerden atıkları toplayarak geri dönüşümünü sağlayacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, mobil uygulama ve web sitesi hakkında kullanıma açıldığı ifade edilerek, “Büyükşehir Belediyesi olarak, bitkisel atık yağlar, elektronik atıklar, atık piller gibi özel atıkların yönetimini kaynağında ayrı toplayarak faaliyetlerimiz arasında sürdürmekteyiz. Vatandaşların bizlere ulaşımını kolaylaştırmak ve farkındalığı arttırmak amacı ile 153 Çözüm Masasına yapılan başvuruya ilave olarak kurumumuzun web sitesine ve kurumsal mobil uygulamasına yüklenen ‘Atık Toplama Başvuru Formu’, yeni iletişim aracı olarak hizmet vermeye başlamıştır” denildi.

Uygulama sayesinde bitkisel atık yağlar ve elektronik atıkların oluştukları adreslerden belediye ekiplerince teslim alınması için Atık Başvuru Formu dijital ortamda oluşturulabilecek.

Mobil uygulamaya ait adımlar; SBB Kurumsal, Hizmetler, Başvurular, Atık Toplama şeklinde olup ‘Atık Başvuru Formu’ doldurulması gerekmekte.